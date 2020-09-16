الكهرباء تطرح خطة لزيادة معدلات الإنتاج استعداداً للصيف المقبل

2020/09/16 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكدت وزارة الكهرباء، الاربعاء، مباشرتها في برنامج لزيادة معدلات الانتاج استعداداً للصيف المقبل.

وقال الناطق الإعلامي بإسم الوزارة أحمد العبادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة ماضية الآن في برنامج يستلزم الصيانات الدورية الاضطرارية، فضلاً عن إضافة وحدات توليدية مركبة إلى محطات الإنتاج بما يعزز من معدلات الإنتاج للوصول بها إلى مستويات تلبي طموح الوزارة استعدادا للصيف المقبل".

وأضاف: "هناك جملة من الأعمال التي تنفذها ملاكات الوزارة منها أعمال الصيانة، إضافة إلى بعض الأعمال المؤجلة نتيجة لتداعيات الوضع الاقتصادي".

ووجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"الاهتمام الفوري بعمليات الصيانة للشبكة، وعلى مستوى الأحياء السكنية وعبر خطوات استثنائية سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين، فضلا عن تسخير كل إمكانيات الدولة لتجاوز هذه الأزمة، واتخاذ كل ما من شأنه ان يذلل العقبات، ويتخطى الإجراءات البيروقراطية، من أجل خدمة جهود قطاع الكهرباء، وتقديم الخدمة الأمثل للمواطن العراقي".

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