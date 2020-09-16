2020/09/16 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى محافظة ميسان على رأس وفد حكومي.وذكر مجلس الوزراء في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفور وصوله المحافظة توجه الى مقر شركة البتروجاينا للقاء المسؤولين هناك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطفى الكاظمي يصل الى محافظة ميسان على رأس وفد حكومي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطفى الكاظمي يصل الى محافظة ميسان على رأس وفد حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).