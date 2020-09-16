مصر تتلقى عروضًا عالمية للاستثمار في محطات شحن السيارات الكهرباء

2020/09/16 | 11:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري على قواعد تنظيم العمل للشركات الراغبة في الاستثمار بمجال محطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك التعريفة المقترحة، وتم إرسال القواعد والتعريفة المقترحة لاعتمادها من مجلس الوزراء واتخاذ إجراءات الإصدار وفقًا لقانون الكهرباء ولائحته التنفيذية.ونقلت صحيفة “البورصة” عن مصادر حكومية قولها أن مصر تلقت عشرات العروض من […]

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