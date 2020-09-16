الحلبوسي في زيارة رسمية الى الكويت

2020/09/16 | 11:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مقرب اليوم الاربعاء ، عن زيارة رسمية سيقوم بها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مساء اليوم الى الكويت لبحث عدد من الملفات والعلاقات الثنائية “.

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