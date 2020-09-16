العراق يطلق خطة التكيف الوطنية من أجل مكافحة تغير المناخ

2020/09/16 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة.. أطلقت حكومة العراق، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عملية الخطة الوطنية للتكيف بهدف بناء قدرة البلاد على مواجهة تغير المناخ.تهدف عملية خطة التكيف الوطنية إلى تقليل التعرض للآثار السلبية المترتبة على تغير المناخ، ولاسيما في البلدان النامية، من خلال التخطيط الاستراتيجي القائم على التوقعات المستقبلية.وتعتبر برامج التكيف الوطنية إحدى أهم الآليات […]

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