2020/09/16 | 12:00 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يحثّ الجيش العراقي و"البشمركة" على التوصل لاتفاق) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يحثّ الجيش العراقي و"البشمركة" على التوصل لاتفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).