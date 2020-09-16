علماء يصلون الى جزيء قادر على تحييد فيروس كورونا

2020/09/16 | 12:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اكشف العلماء في مدرسة الطب التابعة لجامعة بيتسبرغ الأميركية أقل جزيء حيوي قادر على تحييد فيروس SARS-CoV-2 الذي يتسبب بمرض “كوفيد-19”.وأفادت مجلة Cell العلمية بأن الجزيء الذي اكتشفه العلماء أقل بـ10 مرات من الجسم المضاد لفيروس كورونا، وتم استخدامه لتطوير الدواء Ab8 الذي قد يستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا.وأشارت المجلة إلى أن […]

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