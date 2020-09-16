مدرب الشرطة: نركز على جميع مباريات دوري الابطال وليس مواجهة الأهلي فقط

2020/09/16 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد مدرب نادي الشرطة عبد الغني شهد، ان نفكير الكادر التدريبي ينصب على جميع مباريات الفريق في دوري ابطال آسيا وليس مواجهة الأهلي السعودي فقط.

وقال شهد في المؤتمر الصحفي الخاص مباراة الشرطة والأهلي إن “فريق الشرطة أصبح على اتم الجاهزية لمباراة الغد امام الأهلي السعودي ونحن نفكر بموقفنا في المجموعة بصورة عامة وليس لمباراة واحدة فقط”.

وبين “اذا ما اردنا ان نكون ضمن الفرق المتأهلة للدور المقبل، سيتوجب علينا تحقيق الفوز على استقلال طهران في مباراتنا الأخيرة بدور المجموعات”.

وسيواجه الشرطة فريق الأهلي السعودي يوم غد الخميس ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.



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