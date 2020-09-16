المالية النيابية: خلاص العراق يكمن بالاتفاقية الصينية

2020/09/16 | 12:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..دعا عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الأربعاء، الى المضي بالاتفاقية الصينية للاستفادة من مكانتها الاقتصادية بدلا من المضي بالاتفاقية مع واشنطن، مشيرا الى ان الاتفاقية تمثل “انقاذا” للعراق من مشاكله.وقال ذيبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خلاص البلد من تراكمات السابق وانهيار البنى التحتية يكمن بالمضي بالاتفاقية الصينية”، مبينا أن “الصين تعتبر حجر عثرة امام واشنطن اقتصاديا الأمر الذي يذهب بالاخير إلى عقد بعض الاتفاقيات مع الجانب العراقي من أجل عرقلة الاتفاقية الصينية مع بغداد”.وأضاف، أن “على الحكومة عرض الاتفاقية الصينية بشكل مفصل وشفاف على مجلس النواب لتمريرها لتحظى بالمقبولية والالزام واستيفاء كافة الاطر القانونية والتشريعية اللازمة لضمان المضي قدما في تنفيذ الاتفاقية دون كوابح سياسية خارجية امريكية”.وأوضح ذيبان ان “الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بأي شكل من الأشكال مضي الحكومة العراقية ومجلس النواب بتفعيل التعاون مع الاقتصادي مع بكين”.



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محمد البعثي, [16.09.20 11:22]

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