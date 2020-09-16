طقس العراق الى الأحد وتسجيل أول انخفاض للحرارة منذ أسبوعين

2020/09/16 | 12:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس البلاد للأيام الاربعة المقبلة.





وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقة الوسطى مشمساً وحاراً وفي المنطقة الشمالية مشمسا وفي المنطقة الجنوبية مشمسا وحار جداً" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 45 مْ".

وأضاف، ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون في الوسط مشمساً وحاراً مع ظهور بعض القطع من الغيوم وفي الشمال مشمساً وفي الجنوب مشمسا وحار جدا، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".

أما طقس السبت فسيكون "في الوسط مشمسا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا وفي الشمال مشمساً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، وفي الجنوب مشمسا وحار جدا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

أما طقس الأحد فيكون في "الوسط مشمساً، ولا تغير في درجات الحرارة وفي الشمال مشمسا مع ظهور بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوب مشمسا وحارا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

عمار المسعودي

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