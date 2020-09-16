2020/09/16 | 12:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الأربعاء؛ أنقرة من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط.وقالت فون دير لايين في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي "نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات.وهي تتلقى ملايين اللاجئين ندفع لها لاستقبالهم مساعدة مالية كبيرة..لكن لا شيء من ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها".Mohameed شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).