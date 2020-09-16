مشعان الجبوري يشكل بقرار تنفيذ سد مكحول وترك سد بادوش

2020/09/16 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- طالب عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري وزارة المواد المائية ان تبين الاسباب الحقيقية لاتخاذ قرار ترك مشروع سد بادوش والمنجز جسده بالكامل والذي يوفر الحماية لمحافظة نينوى وصلاح الدين وبغداد في حال انهيار سد الموصل .واكد الجبوري في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان […]

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