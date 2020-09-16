2020/09/16 | 12:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على منفذي جريمة قتل أحد الصيادلة في بغداد.وذكر بيان الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " انه بعد ورود مناشدة الى الوزير والاجهزه الامنية (الاستخبارية) عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث عملية سطو مسلح وقتل احد الصيادلة وسرقة الصيدلية بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠ في منطقة البلديات ببغداد، تم تشكيل فريق عمل مختص ، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وبكمين محكم تم القبص على مرتكبي الجريمة وهما متهمان اثنان في الحي الزراعي التابعة لمنطقة البلديات".واوضح البيان انه من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بقيامهما بجريمتهم النكراء والغرض من القتل بدافع السرقة ، حيث تم إيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما"./انتهى9

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