العثور على جثة (فتاة )مصابة باعيرة نارية ايمن الموصل

2020/09/16 | 12:16 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى عن العثور على جثة فتاة مصابة باعيرة نارية بالقرب من معمل البيبسي في ايمن الموصل.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" الشرطة عثرت على جثة فتاة بالعشرينات من العمر مصابة باعيرة نارية في منطقة الراس وعلى جسدها أثار تعذيب "واضاف المصدر ان" الشرطة سلمت اجثة للطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث"/انتهى

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