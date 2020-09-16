الحشد يدك تجمعاً لد اعش بالصواريخ وقنابر الهاون في منطقتي حويجة البدعة وحويجة مسيرة بسامراء

2020/09/16 | 12:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي عن دك تجمع تابع لتنظيم داعش الإرهابي بالصواريخ وقنابر الهاون في منطقتي حويجة البدعة وحويجة مسيرة شمال مدينة سامراء .وأوضح بيان للقيادة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " أن معلومات استخبارية وردت إلى استخبارات اللواء ٣١٣ في الحشد الشعبي أكدت وجود تجمع لعناصر من تنظيم داعش الاٍرهابي في تلك المنطقتين ، مشيرا الى ان القوة الصاروخية وبطرية ٣١٣ التابعة إلى كتيبة المدفعية قامت بدك أماكن تواجد العدو بالصواريخ وقنابر الهاون مما أسفر عن وقوع إصابات مباشرة ودقيقة في صفوف العدو "./انتهى9

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