الفتلاوي تكشف عن 10مشافي لم ينجز منها الا واحدة بالتسقيط والاساءة

2020/09/16 | 12:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيس حركة ارادة العراقية السيدة حنان الفتلاوي انه كان المفروض ان تدخل 10 مستشفيات الخدمة في العراق قبل 10 اعوام لكنها مازالت معطلة....

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