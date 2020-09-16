تفاصيل مقتل عائلة كوردية في بغداد

2020/09/16 | 12:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت شيلان دارا احدى الناشطات وكانت تداوي جرحى الاحتجاجات

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