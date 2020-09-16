سائرون يدعو الكاظمي الى الابتعاد عن المحاصصة ويهدد بموقف برلماني إزاء التغييرات الإدارية الأخيرة

2020/09/16 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف سائرون، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تنفيذ مال ألزم نفسه به أمام البرلمان، وإبعاد مؤسسات الدولة عن “المحاصصة”، فيما لوّح بموقف برلماني إزاء التغييرات الإدارية الأخيرة.وقال المتحدث باسم كتلة سائرون البرلمانية، النائب حمد الله الركابي … Readmore

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