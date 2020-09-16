بعد إصابة أحد وزرائها بكورونا.. حكومة إحدى الدول تعزل نفسها كاملة

2020/09/16 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

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رئيس وزراء إيرلندا

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن رئيس البرلمان في ايرلندا، شون أوفيرغيل، تعليق عمله أسبوعا كاملا، كما أبلغ أعضاء الحكومة بأن يعزلوا أنفسهم بعد إصابة وزير الصحة ستيفن دونيلي، بفيروس كورونا.

وقال أوفير غيل، في تصريحات نقلتها "رويترز" أمس الثلاثاء، 15 أيلول 2020، إنه "بناء على الأحداث التي وقعت اليوم، صار ضروريا أن تعزل الحكومة نفسها، ولذلك لا توجد إمكانية للقيام بالعمل ويبقى عمل البرلمان معلقا حتى يوم الثلاثاء المقبل أو حتى صدور توجيهات لي من رئيس الوزراء."

وأوضح أن وزير الصحة طلب فحصا خاصا بكوفيد-19 بعد الظهر أمس الثلاثاء.

وكان قد جرى أمس الإعلان عن إرجاء إعادة فتح الحانات في دبلن وفرض قيود جديدة على التجمعات بين العائلات، كما أنه من المرجح أن تحذف إيرلندا كل من اليونان وإيطاليا من "القائمة الخضراء" الخالية من الحجر الصحي وتترك بعضا من قيود السفر الأكثر صرامة في أوروبا سارية لشهر آخر..

من جانبه أفاد رئيس الوزراء مايكل مارتن، بان أيرلندا تخطط لاعتماد نظام الاتحاد الأوروبي المنسق لقيود السفر بمجرد الموافقة عليه في اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في 13 تشرين الأول المقبل.

جدير بالذكر ان وباء كورونا أصاب حتى الآن 31549 إيرلنديا ، توفي منهم 1778، فيما تماثل للشفاء 24 ألف مريض.

ر.إ

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