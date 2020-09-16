حكومة الاقليم تبحث زيارة الكاظمي وامورا اخرى.. ولا حديث عن الرواتب

2020/09/16 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال يمديا ان ار تي

يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، الاربعاء، اجتماعا حول نتائج زيارة رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي الى كوردستان والموازنة الاتحادية لعام 2020 وسير المفاوضات بين الاقليم وبغداد.

وقال المتحدث بإسم حكومة اقليم كوردستان، جوتيار عادل في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (16 ايلول 2020)، انه سيتم طرح ملخص عن مسار المفاوضات بين الاقليم وبغداد بشأن الموازنة والطاقة مع نتائج الزيارة الاخيرة التي قام بها الوفد الكوردستاني الرفيع الى بغداد، إضافة إلى الموازنة الاتحادية المالية للعراق لعام 2020 الجاري التي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي اول أمس الاثنين".





واضاف، ان "فقرات الاجتماع تتضمن عرضا مختصرا بشأن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي الى الاقليم مؤخرا من قبل رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني".

واوضح، انه "سيتم عرض نبذة عن مسار المفاوضات بين الاقليم وبغداد بشأن الموازنة والطاقة مع نتائج الزيارة الاخيرة التي قام بها وفد حكومة الاقليم الى بغداد، يقوم بطرحها نائب رئيس الحكومة رئيس الوفد الكوردستاني قوباد طالباني".

واشار الى انه "سيتم عرض نص مشروع قانون الموازنة العراقية لسنة 2020 والذي صادقت عليه الحكومة العراقية اول أمس الاثنين وارسلته الى مجلس النواب العراقي، ويقوم الوفد المفاوض بتقديم العرض الى مجلس وزراء الاقليم".

وتابع، ان الاجتماع يتضمن عرض موضوع صياغة اسس الاستراتيجية العامة للموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2021 - 2023 والذي شكلت وزارة المالية الاتحادية لاجلها لجنة عليا في 20 تموز الماضي وبمشاركة اقليم كوردستان، ويقوم وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في حكومة الاقليم بتقديم هذا العرض.

ا.ح

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