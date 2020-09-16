الكاظمي يعقد اجتماعا موسعا مع محافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية

2020/09/16 | 12:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا موسعا مع محافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة، للاطلاع على احتياجاتها والوقوف على المشاكل التي تواجهها”.

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