2020/09/16 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة إيني الإيطالية وشركة بي بي مصر، عن اكتشاف جديد للغاز في منطقة نوروس الكبرى، الواقعة في امتياز غرب أبو ماضي، في المياه التقليدية لدلتا النيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز في مصر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).