ترامب يعلن أنّ لقاحاً لكورونا قد يتوفر خلال شهر

2020/09/16 | 12:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلادلفيا (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن لقاحا لفيروس كورونا المستجد سيكون متوفرا خلال شهر، في توقعات أكثر تفاؤلا من تكهناته السابقة، لكنه أضاف بأن الوباء قد يختفي من تلقاء نفسه.وقال خلال لقاء حضره عدد من الناخبين في بنسلفانيا استضافته شبكة إيه.بي.سي نيوز “نحن قريبون جدا من التوصل […]

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