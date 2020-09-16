2020/09/16 | 12:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ يومين

الرشيد يعلن شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف الشخصية

منذ يومين

اوبك تحذر من تهاوي الطلب العالمي الى 9.46 مليون برميل يوميا

منذ 3 أيام

صندوق الإسكان يعلن عن انجاز 75% من الخطة الاقراضية للعام الحالي

منذ 4 أيام

المالية النيابية: موازنة العام المقبل تقشفية بلا تعيينات جديدة او مشاريع استثمارية

منذ 6 أيام

مصرف الرافدين يعلن عن صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين

منذ 6 أيام

ارتفاع مؤشرات تداول سوق العراق للاوراق المالية لهذا اليوم الخميس

منذ 7 أيام

الرشيد يباشر برفع سلف عدد من منتسبي الداخلية والموظفين والمتقاعدين

منذ 7 أيام

ارتفاع مؤشر سوق العراق للاوراق المالية في تداولات اليوم الاربعاء

منذ أسبوع واحد

أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار

منذ أسبوعين

أسعار النفط تتجه صوب انخفاض أسبوعي رغم تماسكها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة تطلق المستحقات المالية لمسحوقي الشعير العلفي لمحافظتي نينوى وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة تطلق المستحقات المالية لمسحوقي الشعير العلفي لمحافظتي نينوى وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).