رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل الى محافظة ميسان

2020/09/16 | 12:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى محافظة ميسان قبل قليل.وذكر بيان عن مكتب الكاظمي أن “رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا موسعا مع محافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة، للاطلاع على احتياجاتها والوقوف على المشاكل التي تواجهها”.وتوجه الكاظمي … Readmore

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