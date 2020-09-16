الدولة وهيبتها......والدولة العميقة ح1 - صبحي مبارك مال الله

2020/09/16 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله عندما نتناول موضوع الدولة سوف يقودنا ذلك إلى تشعباته ، ومنها نشوء الدولة تأريخياً ، تعريف الدولة سياسياً ، مهمات الدولة ودورها في المجتمعات وماهي أنواع الدولة ومكوناتها والتحولات التي مرت بها الدولة وتطورها .



لقد كُتب في هذا الموضوع العشرات والمئات من المقالات والدراسات والبحوث سياسياً وفلسفياً وإجتماعياً فهو موضوع عميق متعدد الإتجاهات ، كما سنتناول الدولة العميقة ، ودولة الظل وهيبة الدولة.



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