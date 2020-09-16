وتبعثرت قشور الليل - سعود سالم

2020/09/16 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ٥-;- - وتطفح قشور العتمة تعض نواة الليلوتمضغ قشرة الزمانوتتبعثر الظلمةتتكسر الأسنانفي حواشي الأحلاميعم الضباب والدخانيلفك الإختناقوتبصق النواة القاسيةعلامات على الورقتتلاقى الخطوط المتوازيةعند الأفقيختفي القطارفي الثقب أسودقبل فصل الإنهيارعند نهاية النهارويتأخرالسيد نوحعن موعد الإبحار ......





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