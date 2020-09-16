من وثائق الخط الثوري لمنظمة -إلى الأمام-: - ضد الأساليب الخاطئة في الصراع السياسي بيان توضيحي حول الإشاعات الأخيرة - - موقع 30 عشت

2020/09/16 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت تقديم للوثيقة:بصدور هذه الوثيقة اليوم، تكون قد مرت أربعون سنة على كتابتها و توزيعها، و هي الوثيقة التي تلت صدور بيان 9 يونيو 1980، الذي وقعه مجموعة من الرفاق، اللذين رفضوا مخطط ما سمي ب "إعادة البناء"، و أكدوا على ضرورة تطبيق شعار الخط الثوري الداعي إلى "التقييم الشامل و إعادة البناء" مع إشراك كل أعضاء المنظمة و مناضليها بالداخل و الخارج في عملية التقييم مع توفير كل الشروط للقيام بذلك، بما يعن ......





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