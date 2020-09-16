2020/09/16 | 12:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أطلقت شركة Apple جهازها اللوحي الجديد iPad Air وبسعر بلغ 330 دولاراً أميركياً.

حمل الجهاز الجديد شاشة بخمسة ألوان من 10.9 بوصة بدقة 2360x 1640 بكسل وزر Touch ID.

شاهد أيضاً: “آبل” تفاجئ العالم بمؤتمرها السنوي وتعلن عن “iPad Air” اللوحي الجديد

يقلل الجهاز من إجهاد العين بفضل ميزة True Tone، ويكون Touch ID مدمجاً في الزر العلوي للمصادقة السريعة والآمن

تعرف على الجهاز من خلال هذا الفيديو:

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: تعرف على جهاز Apple الجديد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: تعرف على جهاز Apple الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).