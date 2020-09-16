وزارة الاتصالات تقرّ التسعيرة الجديدة لتحسين مستوى جودة الإنترنت

2020/09/16 | 12:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات عن اقرارها التسعيرة الجديدة بخصوص العروض التشجيعية والتنظيمية لتحسين مستوى جودة الانترنت المقدمة الى المواطنين ولغرض تطبيق الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمة المقدمة من خلال تقديم عروض تشجيعية لشركات الـ(ISPs) وشركات الهاتف النقال.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” تضمن القرار زيادة في السعات الدولية والمحلية المجهزة بنسب معينة وفق ضوابط تنظيمية خاصة بعملية توزيع وبث خدمة الانترنيت مع توفير سعات عالية لتغطية احتياجات شركات الهاتف النقال مع الحفاظ على إيرادات الوزارة من أجور البنى التحتية لسعات الاتصالات”.

واشار الى ان” عملية زيادة سعات الاتصالات التي وفرتها الوزارة تبدأ من اليوم، وهي مشروطة بتوزيعها وايصالها الى المواطنين بنفس الأسعار السابقة من دون زيادة أو نقصان وبتحسن ايجابي ملحوظ قياساً بالخدمات المقدمة بالاشتراك الحالي دون زيادة أي تكاليف مالية إضافية تفرض على كاهل المواطن.

من جهتها أكدت شركة إيرثلنك للاتصالات وخدمات الإنترنت، التزامها بالتوجيهات الصادرة من وزارة الاتصالات بشأن التسعيرة الجديدة، فيما أكدت أنها ومنذ مطلع الشهر الجاري قد بادرت بزيادة سعات الاشتراك الثاني الى ضعف سرعة الاشتراك الاول مع عمل خصومات على اسعار الثاني وتحميلها على الاول وكل هذا لرفع اكبر عدد ممكن من المستخدمين للاشتراك الاسرع”.

وقال المتحدث باسم الشركة مصطفى سعدون في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، أن “الشركة تحرص على ألا يتضرر المستخدم لا على مستوى الخدمة ولا على مستوى التكلفة”، مبيناً أن “الشركة تسعى إلى تطوير الخدمة أكثر من خلال المشروع الوطني للإنترنت”.وأشار المتحدث باسم إيرثلنك إلى أن “الشركة باشرت ومنذ أكثر من أسبوعين بزيادة السعات الدولية والمحلية المجهزة دون إضافة أية تكاليف على المستخدم مثلما فعلنا في وقت سابق عندما رفضنا تحميل مشتركينا ضريبة الـ20% وتكفلنا نحن بدفعها”.

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