الداخلية تتحدث عن خطة شاملة لفرض الأمن في جميع المناطق

2020/09/16 | 12:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن خطة شاملة لفرض الأمن في جميع مناطق البلاد.

وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن، في تصريح صحفي للوكالة الرسمية، اليوم، 16 أيلول 2020، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية، هناك خطة شاملة لفرض الأمن في جميع مناطق العراق".

واضاف، أن" الحكومة تعمل على تحقيق الأمن العام في البلد من خلال عملية الوعد الصادق بصفحتها الخامسة وسحب الأسلحة غير المرخصة وكذلك تنشيط الجهد الاستخباري".

وأوضح أن الأمن العام عندما يتحقق يؤدي الى نتائج ايجابية على أمن الافراد.

كما أكد معن، الاستمرار بعملية الأمن غير المنظور لتوفير الأمن للشخصيات المعروفة والمواطنين بطريقة غير مكشوفة وبجهد استخباري عال.

ر.إ

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