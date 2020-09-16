عاجل: التربية تُحدد موعد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية بضمنها السادس الابتدائي والثالث المتوسط

2020/09/16 | 12:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء ، عن تحديد الـ10 من شهر تشرين الأول المقبل ، موعدا لإجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية ، للعام الدراسي 2019 – 2020 .وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، أن ، المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا اقليم كردستان ، باعتماد يوم السبت المصادف الـ10 من تشرين الاول المقبل ، موعداً لإجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للمرحلة (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) ومن ضمنها (الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط) للعام الدراسي الحالي .وتابع البيان ، الزام ادارات المدارس بتحديد الجداول الامتحانية ويكون يوم السبت من ضمنها ، أذ يجب فيها مراعاة التباعد الاجتماعي سواء كان في القاعات الامتحانية او انتشار التلاميذ والطلبة في ساحات المدارس ، مع التأكيد على اتباع الاجراءات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية المختصة بهذا الأمر ، يذكر ان الوزارة اكملت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح العملية الإمتحانية .موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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