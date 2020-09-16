التربية تنفي تسرب أسئلة السادس الإعدادي

2020/09/16 | 12:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرنفت وزارة التربية، وجود مؤشرات على تسرب أسئلة مادة الرياضيات قبيل الامتحان النهائي لطلبة السادس الإعدادي، فيما أشارت إلى وجود نية لاعتماد دور ثالث.

تحدث مدير تربية الرصافة الثانية عن وجود نية لإقامة دور ثالث مراعاة لوضع الطلبة الحالي في ظل جائحة كورونا في البلد

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة هيثم العزاوي في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الإعدادي تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي مؤشرات حول تسريب لأسئلة مادة الرياضيات بالنسبة للفرع الإحيائي".

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وأضاف أن "الوزارة تعمل على متابعة الامتحانات ميدانيًا منذ انطلاقها وحتى الآن من خلال اللجنة الدائمة للامتحانات".

من جانبه، أشار معاون مدير التقويم والامتحانات بوزارة التربية نعمة حربي إلى أن "المديرية تنفذ جولات مكثفة على المراكز الامتحانية يوميًا، وهناك تنسيق عال مع مدراء المراكز الامتحانية لمتابعة تنظيم عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية وتدقيقها وإكمالها بشفافية ودقة عالية".

بدوره، بين مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي أن "المديرية تعمل على متابعة المراكز الامتحانية من الساعة الخامسة صباحًا لغاية إكمال الطلبة للامتحان المقرر وإرسال الدفاتر الامتحانية إلى مركز الفحص"، مؤكدًا أن "الامتحانات تسير بانسيابية عالية وترتيب كبير، بشكل أفضل من الأعوام الماضية".

وكشف، عن "رصد حالات للغش بين الطلبة داخل المراكز الامتحانية، اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها باعتبارهم راسبين للعام الدراسي الحالي 2019 ــ 2020"، مشيرًا إلى "وجود نية لإقامة دور ثالث مراعاة لوضع الطلبة الحالي في ظل جائحة كورونا في البلد".

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وسنسلمها إلى لجنة الكاظمي

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