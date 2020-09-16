سفير العراق في الفاتيكان يُقدّم أوراق اعتماده إلى البابا فرنسيس

2020/09/16 | 12:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال الشاطي ..مشاريع فنية لن تحبطها كورونا

حظر التجوال المفروض للحد من انتشار فايروس كورونا، لن يثلم روح الابداع والوثابة لدى الفنانين العراقيين، حيث أجرت وكالة الانباء العراقية (واع) حواراً مع الفنان جمال الشاطي ..



رئيس قسم المسرح في معهد الفنون الجميلة، متسائلة عن مشاريعه المقبلة وهل تلكأت بسبب الحظر؟.

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