اعتقال متهمين اثنين بتنفيذ جريمة هزت العاصمة بغداد (صور)

2020/09/16 | 12:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، اعتقال متهمين بتنفيذ جريمة قتل أحد الصيادلة في بغداد، في حادثة أثارت غضباً شعبياً.



وذكرت وكالة الاستخابات في وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 أيلول 2020)، "بعد ورود مناشدة إلى الوزير والأجهزة الامنية (الاستخبارية) عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث عملية سطو مسلح وقتل أحد الصيادلة وسرقة الصيدلية بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠ في منطقة البلديات ببغداد".

وأضاف البيان، "حيث تم تشكيل فريق عمل مختص بأشراف وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفارز أستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية"، موضحاُ انه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري وبكمين محكم تم القبص على مرتكبي الجريمة وهم متهمين اثنين في الحي الزراعي التابعة لمنطقة البلديات".

وكشف البيان، أن "المتهمين اعترفا خلال التحقيقات الأولية معهما بقيامهم بجريمتهما النكراء والغرض من القتل بدافع السرقة، حيث تم إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

من جانبها أكدت مديرية مكافحة إجرام بغداد وقيادة الشرطة الاتحادية تنفيذ عملية الاعتقال.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايلول 2020)، "بناءً على توجيهات السيد معالي وزير الداخلية والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من مدير مكافحة اجرام بغداد، تمكن ابطال مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة بالتعاون مع قوة من الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية فجر اليوم من القاء القبض على المتهمين أ ح ع والمتهم ع ح ع بحادث تسليب وقتل صاحب صيدلية ’وردة المنوليا’ في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "العملية النوعية جاءت بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص نجح في أداء مهمته، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزائهم العادل".

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