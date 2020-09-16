نائب : الكاظمي الآن في نظر الشعب عاجز عن مواجهة هذه العصابات

2020/09/16 | 12:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

انتقد النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله ، بشدة “عجز ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن مواجهة المجاميع الإرهابية التي تغتال الناشطين .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” ‏مئات الناشطين تم اغتيالهم بدم بارد، إلى متى يستمر اطالقتل العبثي من قبل المجاميع الإرهابية التي تصول وتجول بسلاحها المنفلت أمام أنظار الدولة؟ ما موقف السيد ‎#مصطفى_الكاظميمن اغتيال الصيدلانية ‎#شيلان_دارا ووالديها في ‎#بغداد ؟ ‎#الكاظمي الآن في نظر الشعب عاجز عن مواجهة هذه العصابات “.

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