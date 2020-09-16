عمليات كربلاء: خطة زيارة الاربعين تبدأ في الاول من شهر صفر

2020/09/16 | 12:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي تقسيم المحافظة الى اربعة محاور في خطة زيارة الاربعين التي ستبدأ في الاول من شهر صفر وتستمر حتى الـ21 منه.وقال الهاشمي في المؤتمر الامني الموسع الذي عقد في العتبة الحسينية وحضرته / المعلومة/ ان “الخطة الامنية التي وضعتها القيادات الامنية في قيادة عمليات كربلاء وقيادة الشرطة وطيران الجيش والحشد الشعبي قسمت المحافظة الى اربعة محاور تتمثل بالمحور الشمالي والمحور الجنوبي والمحور الغربي والمحور الشرقي بغية جعل الخطة ذات مرونة وانسيابية عالية”.واضاف الهاشمي ان “الخطة ستبدأ في الاول من شهر صفر وتنتهي في الـ21 منه، حيث ستدخل القوات الاضافية مع حلول شهر صفر لتشترك بخطة الزيارة”.وطالب الهاشمي رئاسة اركان الجيش بنصب جسر عائم في المسيب لتسهيل مرور الزائرين نحو كربلاء وتسيير عملية تنقل القطعات على الجسر الكونكريتي.انتهى 25

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