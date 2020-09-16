القانونية النيابية: بعض الدوائر ستقسم على أساس العدد السكاني وأخرى على المكونات

2020/09/16 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن آلية تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظات.

وأكدت اللجنة أن بعض الدوائر الانتخابية ستقسم على أساس العدد السكاني وأخرى على المكونات وتداخل الأقضية، مبينة ان اللجنة مستمرة بلقاءاتها مع ممثلي الكتل السياسية للتوصل الى حل وسطي حول الدوائر الانتخابية في كل محافظة وتثبيتها في القانون.

وأوضحت اللجنة ان المحافظات المتداخلة بأقضيتها ومكوناتها مثل كركوك وغيرها سيتم توزيع عدد الدوائر الانتخابية وفق الأقضية والمكونات واحتساب أعلى الأصوات في تلك الدوائر، مشيرة الى ان بعض المحافظات سيتم توزيع عدد الدوائر الانتخابية فيها وفق الكثافة السكانية.

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