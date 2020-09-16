تأملات في الزاوية المغربية - يوسف رزين

2020/09/16 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يوسف_رزين دخل المغرب اثناء تدهور الدولة المرينية في لجة من الاضطرابات شملت جميع المستويات.



فمع ضعف هذه الدولة صار المجتمع عاجزا عن صد الهجمات الايبيرية و الاعرابية على حد سواء.



كما انتشرت الفتن و الحروب الاهلية بين القبائل في شتى ربوع البلاد.



اضطرابات بدا معها واضحا عجز مؤسسة المخزن المريني الوطاسي عن القيام بواجباته التأطيرية تجاه المغاربة.



فلا هو فرض الامن و النظام و لا هو حماهم من المجاعات الناجمة عن الج ......





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