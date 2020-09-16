تأملات في الزاوية المغربية - يوسف رزين

#يوسف_رزين دخل المغرب اثناء تدهور الدولة المرينية في لجة من الاضطرابات شملت جميع المستويات.
فمع ضعف هذه الدولة صار المجتمع عاجزا عن صد الهجمات الايبيرية و الاعرابية على حد سواء.
كما انتشرت الفتن و الحروب الاهلية بين القبائل في شتى ربوع البلاد.
اضطرابات بدا معها واضحا عجز مؤسسة المخزن المريني الوطاسي عن القيام بواجباته التأطيرية تجاه المغاربة.
فلا هو فرض الامن و النظام و لا هو حماهم من المجاعات الناجمة عن الج ......
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