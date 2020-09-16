جائزه نوبل لأعداء السلام ! - عدلي عبد القوي العبسي

2020/09/16 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدلي_عبد_القوي_العبسي لم يتغير شئ بخصوص المساوئ السياسيه التي تتمتع بها الدوله الصهيونيه والتي جعلت منها دوله معزوله ومكروهه لدى غالبيه شعوب المنطقه والعالم ولا يحتاج المواطن البسيط في اي من شعوب هذه المنطقه للتذكير بان هذه الدوله اللقيطه بالنسبه للشعوب العربيه هي دوله الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والعنصريه والدور الوظيفي كذراع امبرياليه والنظام الفاشي الذي يمارس ارهاب الدوله بحق هذه الشعوب كما لم يتغير ......





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