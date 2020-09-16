شيوع ظاهرة الطلاق خطر بات يهدد إستمرار الحياة الزواجية

2020/09/16 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سرى جياد / كان الطلاق يعد من اللثمات الاجتماعية التي تؤتي بنتائجها السلبية على المرأة في المجتمع العراقي إلا أنه ومع الانفتاح الذي شهده العراق خلال السنوات الأخيرة خفت حدة النظرة الدونية للمرأة المطلقة .صاحب ذلك في الوقت ذاته ارتفاع معدلات الطلاق وتعود اكثر أسباب حالات التفريق شيوعا التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي والصراعات […]

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