ارتفاع كبير باعداد الاصابات اليومية بكورونا في كردستان

2020/09/16 | 13:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجل اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، ارتفاعاً كبيراً باعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.وذكرت صحة الاقليم انها سجلت "754 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".Mohameed

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