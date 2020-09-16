الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً في ميسان بحضور وزيري الداخلية والدفاع

2020/09/16 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء (16 أيلول 2020)، اجتماعاً أمنياً في محافظة ميسان بحضور وزير الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الإعلامي، للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا للقيادات الأمنية في ميسان وقيادة عمليات سومر بحضور وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي".

يتبع .



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