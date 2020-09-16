2020/09/16 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أعلن المنسق الاعلامي لفريق الشرطة حسين الخرساني، الاربعاء ( 16 أيلول 2020)، عن مشاركة نجم المنتخب والفريق محمد قاسم امام الاهلي السعودي في لقاء الغد ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري ابطال اسيا الجارية في الدوحة بنظام التجمع.

وكان محمد قاسم قد اصيب بالعضلة الخلفية اثناء الوحدات التدريبية ولم يشارك بلقاء الاهلي الاثنين والذي خسره الشرطة صفر- 1.

وقال الخرساني في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "الفريق الطبي أكد جاهزية اللاعب محمد قاسم للمشاركة في لقاء الغد وسيضيف اللاعب الكثير للفريق رغم تقديم الفريق بغيابه امام الاهلي في اللقاء السابق اداءً رائعا وكان قريبا من الفوز لولا عملية الطرد التي تعرض لها مهاوي".

واضاف، أن "الفريق جاهز للقاء الغد ولاتوجد غيابات بإستثناء علاء مهاوي بسبب الطرد الذي تعرض في لقاء الاهلي السابق".

يشار الى ان مباراة الغد ستقام عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشرطة يعلن مشاركة محمد قاسم أمام الأهلي في دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشرطة يعلن مشاركة محمد قاسم أمام الأهلي في دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).