قوة أمنية تعتقل 3 من حزب العمال الكردستاني في سنجار

2020/09/16 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

افاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الأربعاء، (16 أيلول، 2020)، بأن قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات غرب نينوى، اعتقلت 3 عناصر من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في قضاء سنجار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من لواء 72 ف 15 التابعة لقيادة عمليات غرب نينوى، وفي الساعة العاشرة من ليلة أمس قامت باعتقال 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار، اثنين منهم يحملون الجنسية السورية والأخر من القومية العربية يحمل الجنسية العراقية ويسكن في ناحية الشمال ومطلوب للقضاء العراقي وفقا للمادة 4 إرهاب".

واضاف أن "المعتقلين تم نقلهم لمقر الجيش العراقي تمهيدا لنقلهم لمدينة الموصل".

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