التربية : 10 من الشهر المقبل موعدا لامتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية

2020/09/16 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أعلنت وزارة التربية، عن تحديد الـ10 من شهر تشرين الأول المقبل، موعدا لإجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية ، للعام الدراسي 2019 – 2020 .وذكر بيان للوزارة ، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ عدا اقليم كردستان، باعتماد يوم السبت المصادف الـ10 من تشرين الاول المقبل، موعداً لإجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للمرحلة (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) ومن ضمنها (الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط) للعام الدراسي الحالي".وأشار البيان الى "إلزام ادارات المدارس بتحديد الجداول الامتحانية ويكون يوم السبت من ضمنها، أذ يجب فيها مراعاة التباعد الاجتماعي سواء كان في القاعات الامتحانية او انتشار التلاميذ والطلبة في ساحات المدارس، مع التأكيد على اتباع الاجراءات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية المختصة بهذا الأمر".ونوهت وزارة التربية الى انها "أكملت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح العملية الإمتحانية"./انتهى8

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