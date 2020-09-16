الكاظمي يترأس اجتماعا للقيادات الأمنية في ميسان وقيادة عمليات سومر بحضور وزيري الدفاع والداخلية

2020/09/16 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / تراس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعا للقيادات الأمنية في ميسان وقيادة عمليات سومر بحضور وزيري الدفاع والداخلية./انتهى8

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