سعد ناطق: نسعى لتعويض خسارتنا في المباراة الأولى

2020/09/16 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ أوضح لاعب فريق الشرطة سعد ناطق أن مباراة الغد أمام الأهلي هي مباراة التعويض للخسارة التي تعرضنا لها قبل يومين من نفس الفريق.وقال ناطق في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة نحن نسعى بكل طاقتنا لتحقيق الانتصار على أهلي جدة غدا، وتعويض الخسارة التي تعرضنا لها قبل يومين أمام الفريق نفسه رغم افضليتنا في تلك المباراة.وأكد ان جميع اللاعبين يعرفون أهمية اللقاء، سواء أصحاب الخبرة أو الشباب، والجميع متحفز لتقديم مستوى جيد، في هذه المباراة.وختم بالقول إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع في المباراتين ونفوز ونتأهل لدور الـ 16، وهو أمر مهم بالنسبة لنا./انتهى

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