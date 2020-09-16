وزير الخارجيّة العراقي يطلب دعما استخباريا والمانيا ترد

2020/09/16 | 13:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان الألمانيّ (البوندستاغ) نوربت روتغن....

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