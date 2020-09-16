2020/09/16 | 13:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن "سوء التخطيط" أربك العديد من المشاريع في المحافظات، وفيما أبدى امتعاضه إزاء وجود مشاريع "متلكئة منذ 2008"، اعتبر ذلك "جريمة" ترتكب بحق العراقيين.

وقال الكاظمي خلال لقائه بمحافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة، بحسب بيان لمكتبه تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "ميسان تستحق منا بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتقديم الخدمات لأهلها، فهي محافظة مضحية وقدّمت الكثير للعراق"، مضيفاً "نحتاج الى تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة، وأكثر الخروقات تستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية، وعشائرنا الأصيلة لن تتأخر في مساعدة الحكومة ببسط الأمن والاستقرار".

وأشار الكاظمي إلى أن "سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، ويجب أن يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات"، لافتاً إلى أن "الحاجة ماسّة لوضع إستراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية، وبتكاليف أقل".وتابع أنه "من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008 وإلى اليوم، وأقل ما يوصف بأنه جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتحدث من ميسان عن 'جريمة' ترتكب بحق العراقيين منذ 2008) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتحدث من ميسان عن 'جريمة' ترتكب بحق العراقيين منذ 2008) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).